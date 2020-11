Paura a Londra: Raul Jimenez perde i sensi dopo uno scontro

Paura a Londra durante Arsenal-Wolverhampton, Raul Jimenez ha lasciato il campo privo di sensi dopo uno scontro con David Luiz

Minuti di terrore quelli che si stanno vivendo a Londra dove è in corso Arsenal-Wolverhampton: Raul Jimenez è stato portato fuori dal campo in barella privo di sensi dopo uno scontro di gioco con David Luiz. Un impatto tremendo dal quale l’attaccante non si è ancora ripreso. Le prime informazioni che arrivano dall’Inghilterra raccontano che Jimenez è stato trasportato in ospedale e non avrebbe ancora ripreso i sensi. Nell’uscire dal campo, a Jimenez è stato applicato dell’ossigeno.

Non si sbilancia il Wolverhampton che tramite il proprio profilo Twitter si limita a dire che Jimenez è uscito in barella e che ci saranno aggiornamenti non appena arriveranno novità sulle sue condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti

