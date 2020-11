Stanotte Mike Tyson torna sul ring dopo 15 anni d’attesa: ecco come vedere l’incontro con Roy Jones Jr

Mike Tyson torna finalmente sul ring. Dopo mesi d’attesa e 15 anni dall’ultimo incontro, ‘Iron’ stanotte (intorno alle ore 5:00 italiane) tornerà sul quadrato per sfidare Roy Jones Jr a Los Angeles. Nonostante i suoi 54 anni, lo storico pugile afferma di sentirsi in gran forma e pronto per l’evento, che si disputerà sulle otto riprese.

Entrambi i pugili superano i 50 anni d’età e per tutelare la loro salute si utilizzeranno guantoni più grandi di quelli normali. Intanto, Tyson ha caricato la sfida di aspettative sui social network, pubblicando diversi video negli ultimi mesi.

In uno di questi, ha ironicamente mangiato l’orecchio di una torta con le sembianze della testa di Jones, citando lo scandalo per il morso a Holyfield nel 1997.L’incontro sarà visibile in Italia su ‘Sky’ in pay per view, al costo di 9.99 euro.

