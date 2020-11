Continua a tener banco la crisi in casa Fiorentina. L’arrivo di Prandelli, almeno per il momento, non sembrerebbe essere stato sufficiente per il repentino e immediato cambio di rotta.

Che fine ha fatto la Fiorentina? Un inizio di stagione a dir poco disastroso: ennesima sconfitta e tanti punti interrogativi in vista del proseguimento del campionato. L’arrivo di Prandelli, almeno per il momento, non è bastato per smuovere gli animi e ribaltare un andamento a dir poco preoccupante.

Prandelli, dal canto suo, predica calma e si prepara a rimboccarsi le maniche per cercare di risollevare le sorti viola in maniera immediata. Cosa manca? La sensazione è che la Fiorentina abbia bisogno di un centravanti dalla forte personalità e prestanza fisica, aspetto che potrebbe essere perfezionato in vista dell’imminente sessione di mercato invernale.

Fiorentina, crisi senza fine: tre mosse tattiche per invertire la rotta

Servirà una Fiorentina decisamente differente per cercare di invertire immediatamente la rotta. Prandelli ha già pronte tre mosse tattiche per voltare pagine:

Passaggio definitivo al 4-3-3: Ribery e Callejon esterni d'attacco e un centravanti di peso capace di fare reparto da solo, quest'ultimo pronto a essere acquistato sul fronte mercato. Vlahovic, Kouame e Cutrone continuano a non convincere.

Amrabat e Pulgar contemporaneamente: più dinamicità e solidità al centrocampo viola. I due mediani difficilmente verranno tagliati fuori dall'undici titolare. Completerà la linea di metà campo Castrovilli. Bonaventura leggermente più indietro nelle gerarchie.

Svolta mentale e coltello tra i denti: questo ciò che chiede e chiederà Prandelli per cercare di cambiare marcia e spingere il piede sull'acceleratore. Questo ciò che il tecnico chiede soprattutto al suo reparto offensivo, apparso decisamente "molle" e poca propenso al sacrificio.

Le prossime settimane serviranno per capire se la cura Prandelli sarà l’antibiotico ideale per stoppare sul nascere una crisi sempre più preoccupante.

