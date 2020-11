Napoli-Roma, la nuova maglia per Maradona manda in tilt il web

In occasione di Napoli-Roma, i partenopei hanno indossando una nuova maglia, pensata anche in onore di Maradona: web in tilt

C’è il bianco e l’azzurro, i colori di Napoli ma anche quelli dell’Argentina. Ed è proprio in onore di Diego Armando Maradona che era stata pensata, già prima della sua morte, la quarta divisa ufficiale della stagione 2020/2021. Una maglia che ha debuttato questa sera, in occasione della sfida contro la Roma, ma ovviamente in un’atmosfera completamente diversa rispetto a quella attesa. Il legame con Maradona e la sua Argentina che la quarta maglia ufficiale del Napoli simboleggia assume tutti altri connotati ora che l’indimenticato numero 10 non c’è più. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Roma, store azzurro in tilt per la nuova maglia

Ed allora anche una maglia nuova diventa un pezzo di cuore e parte subito la corsa all’acquisto. Tutti la vogliono, tutti ci provano, forse tanti: così anche lo store del Napoli non regge il peso di così tante richieste. Proprio durante la gara contro i giallorossi, il negozio online del club partenopeo è stato letteralmente preso d’assalto e così è andato in crash ed è ancora ora in alcuni casi irraggiungibile. La testimonianza di quanto il legame con Maradona, rappresentato proprio dalla nuova maglia, sia così forte che superare anche i potenti mezzi della tecnologia.

