DIRETTA Napoli-Roma: segui la partita LIVE

Napoli e Roma animano il derby del sub, sfida sentita e posta in palio molto importante per entrambe le squadre.

Il derby del sud è il posticipo serale di questa domenica di Serie A. La rivalità tra Napoli e Roma e nota ormai da tempo, e stasera la posta in palio è davvero molto alta. I giallorossi hanno appena tre punti di vantaggio sulla compagine guidata da Rino Gattuso, e proprio per questo in casa azzurra una vittoria rappresenterebbe un passo importante per tenere il passo delle prime. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.