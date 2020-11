Villas-Boas irritato dopo che Maldini nei giorni scorsi aveva espresso parole d’apprezzamento nei confronti di Thauvin, desiderio del Milan

Maldini chiama, Villas-Boas risponde. L’allenatore dell’OM ha reagito alle dichiarazioni del direttore sportivo del Milan che in un’intervista a Telefoot aveva manifestato l’interesse dei rossoneri per Florian Thauvin. L’esterno d’attacco francese sabato è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Olympique Marsiglia contro il Nantes.

Thauvin in quella circostanza ha firmato il gol del vantaggio della squadra di Villas-Boas. L’attaccante esterno, totalmente recuperato dopo una stagione da dimenticare a causa di un lungo infortunio e della chiusura anticipata per il Covid, sta tornando sui suoi livelli. Trascinatore indiscusso del Marsiglia, il calciatore sembra ora in procinto di cambiare strada al termine della stagione.

Il suo contratto è infatti vicino alla scadenza (terminerà a fine giugno) e per il momento appare difficile la sua permanenza alla compagine focese. Dopo aver tentato fortuna in Inghilterra, precisamente al Newcastle, qualche anno fa, Thauvin sarebbe ora tentato di una nuova esperienza lontano da casa. Italia e Spagna nel suo mirino, due sistemi calcistici più vicini a quello francese e dunque due campionati in cui potrebbe adattarsi meglio.

Villas Boas risponde a Maldini: replica piccata sull’interesse del Milan per Thauvin

Thauvin è l’oggetto del desiderio di Paolo Maldini e del Milan e per questo Villas-Boas ha deciso di cautelarsi. Oltre ai rossoneri, sul calciatore si è registrato pure l’interesse di altre società. Il direttore tecnico ha confermato apertamente l’interesse dei rossoneri nello scorso week end quando ha detto di apprezzare l’attaccante destro. Il Milan avrebbe fatto anche un’offerta di ingaggio e le parti sarebbero al lavoro per trovare un’intesa.

Tutte queste voci intorno a Thauvin non hanno lasciato insensibile André Villas-Boas che, prima della partita con l’Olympiacos, ha definito le parole di Maldini “poco eleganti”. L’Olympique Marsiglia potrebbe infatti essere “avversaria del Milan in Europa League”.

