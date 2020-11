Milan al comando della classifica di Serie A, ma tiene banco il punto interrogativo Tonali, utilizzato con il contagocce in questo inizio di stagione.

I rossoneri volano in testa alla classifica e continuano a coltivare in maniera concreta il sogno scudetto. Un Milan tenace, caparbio e con pochi punti deboli, abile in fase offensiva, ma decisamente attento anche in fase difensiva. Pioli ha dato vita a una squadra ben organizzata in ogni settore del campo.

Un Milan estraneo anche alla “Ibrahimovic dipendenza”, capace di concretizzare il risultato anche senza la presenza dell’attaccante svedese. Una sola nota stonata e un chiaro punto di domanda: come giustificare l’investimento fatto per Tonali?

Milan, qual è il vero ruolo di Tonali?

Arrivato in estate per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, Tonali non è riuscito a conquistare la fiducia di Pioli in questo inizio di stagione. L’ex Brescia dovrà cercare di imporsi in maniera totale dopo alcuni chiari segnali di ripresa.

Servirà personalità e voglia di mettersi costantemente in discussione. Sbagliato definirlo “flop”, ma è chiaro che dal centrocampista della Nazionale dovrà spingere il piede sull’acceleratore e cambiare marcia in vista della seconda parte di stagione. Mezz’ala o play maker? Qual è il vero ruolo di Tonali? Con il 4-2-3-1 disegnato da Pioli, la sensazione è che il giovane centrocampista rossonero fatichi leggermente a trovare le giuste misure. Meglio come interno di centrocampo, soprattutto perchè lo stesso giocatore ha sempre ammesso di preferire quella posizione in campo. Calma e determinazione: questa la chiave per dare una svolta alla nuova avventura in rossonero.

