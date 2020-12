Calciomercato Juventus, c’è chi dice no: l’obiettivo si ‘sfila’

La Juventus a caccia di riforzi sul calciomercato ma c’è anche chi dice no: l’obiettivo bianconero si sfila, non vuole trasferirsi

Quale il rinforzo giusto per la Juventus? I bianconeri sondano il mercato in vista di gennaio e tengono d’occhio anche le opportunità per la prossima estate. Rinforzi servono un po’ i tutti i reparti ma la necessità più impellente riguarda il reparto avanzato. Lì dove dietro Ronaldo e Morata c’è un Dybala che fatica ad ingranare e poi nessun altro: serve un attaccante, ma anche un jolly a centrocampo dove manca chi assicura il cambio di passo.

Una caratteristica che rende Rodrigo De Paul uno degli obiettivi caldi, se non per l’inverno, sicuramente per la prossima estate. Da tempo l’argentino è indicato come pronto al grande salto ma questo potrebbe essere davvero l’anno giusto, anche se lui frena le voci e ‘gela’ Paratici. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, De Paul non molla l’Udinese

A 26 anni il centrocampista di Sarandì può aspirare a fare il salto di qualità ma il suo futuro non è ancora scritto. Anche Inter e Milan ci pensano, ma lui giura fedeltà all’Udinese e dai microfoni di ‘Sportitalia’ rimanda l’addio ai bianconeri friulani.

“Non voglio andare via da Udine sbattendo la porta o chiedendo la cessione – le sue parole sul futuro -. Qui sto bene, questa società mi ha cresciuto e non ho intenzione di lasciarla”. Promette amore De Paul che in stagione ha disputato già due reti in sette gare. Lui è il fulcro dell’Udinese ed al momento di andarsene non ha ancora intenzione. La Juventus (per ora?) può attendere…

Juventus, caccia alla quarta punta: la chiave è Khedira

Juventus, Kulusevski in un libro: dalle scarpe slacciate ai paragoni con Ibra