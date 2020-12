Juve, Buffon unico assente nella rifinitura pre Champions

Juve al lavoro alla Continassa: assente Gigi Buffon nella rifinitura che precede la gara con la Dinamo Kiev di Champions

Spicca l’assenza di Gigi Buffon nella rifinitura che la Juve sta svolgendo alla Continassa in vista della gara di domani in Champions contro la Dinamo Kiev. Il 42enne portiere bianconero si trascina ancora i postumi di un problema fisico accusato prima del match, sempre di Champions, contro il Ferencvaros: si attendono anche comunicazioni del club circa le condizioni dell’estremo difensore.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibra scalpita: vuol rientrare già contro la Samp. Le ultime

La probabile formazione scelta da Pirlo

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, Andrea Pirlo dovrebbe optare per il 4-4-2 nella sfida contro gli ucraini. Szczesny tra i pali, difesa da destra verso sinistra con Cuadrado pronto a supportare la fase offensiva (decisivo un so spunto nell’ultimo match di Champions), Bonucci e De Ligt centrali, Alex Sandro ad agire sul versante mancino. In mediana Kulusevski a destra in attesa di riscatto dopo qualche opaca prestazione, Arthur e Rabiot a costruire il gioco bianconero, Bernardeschi a sinistra per trovare spazio e soddisfazione in una stagione fin qui avara di sorrisi. In attacco confermato Alvaro Morata, torna Cristiano Ronaldo.