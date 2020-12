Milan, Ibra scalpita: vuol rientrare già contro la Samp. Le ultime

Ibra vuol bruciare le tappe: come rivelato da Tuttosport, ieri lo svedese ha sostenuto un controllo alla gamba infortunata. Rientro vicino

Zlatan Ibrahimovic vorrebbe rientrare per Sampdoria-Milan di domenica 6 dicembre: questo è il desiderio dello svedese che sente reazioni sempre positive dopo l’infortunio patito a Napoli. Secondo Tuttosport, però, lo staff medico vuol procede con cautela per la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Determinanti responso medico delle prossime 48-72 ore e soprattutto le ulteriori sensazioni di Ibra per il suo rientro.

Leader in campo e fuori

Con 10 gol segnati in 6 partite (cui vanno aggiunti un altro gol nei preliminari di Europa League e due assist), Ibra è, per distacco, l’uomo decisivo per il Milan e dell’intera Serie A. A 39 anni, lo staff tecnico e medico rossonero, però, cercano di tutelarlo e di gestirlo, nonostante il desiderio dello svedese di esserci sempre. Il rientro con la Samp resta possibile, anche se nel dicembre del Milan ci sono 7 impegni a partire dal match di giovedì con il Celtic: sicuro il rientro di Ibra prima della fine del 2020.

