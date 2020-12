Atalanta Midtjylland, piccolo giallo a fine primo tempo della partita di Champions. Mister Gasperini chiede a Gomez di cambiare posizione, ma il “Papu” rifiuta

La partita Atalanta Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase a girone di Champions League, oltre a rivelarsi più insidiosa del previsto per i bergamaschi, ha messo in scena un autentico siparietto, tra mister Gasperini e l’attaccante Gomez, a fine primo tempo.

Il “papu” Gomez, infatti, alla richiesta del proprio allenatore, Gasperini, di cambiare posizione in campo, naturalmente per il bene dell’Atalanta che in quel momento stava clamorosamente perdendo, si sarebbe rifiutato.

Gomez non ha brillato contro i danesi nella prima frazione di gara. Ecco spiegato il motivo per il quale, Gasperini, tra i due tempi abbia chiesto all’attaccante dell’Atalanta di cambiare ruolo.

Il rifiuto di Gomez, sarebbe stata una delle cause della sua sostituzione con Ilicic nell’intervallo. Gasperini, dopo averlo chiesto già durante il primo tempo, negli spogliatoi ha ripetuto a Gomez di agire sulla trequarti più spostato a destra rispetto alla zona centrale fino a quel momento occupata. La secca risposta negativa dell’argentino, ha portato al cambio con lo sloveno il quale, in punta di piedi, si sta riprendendo l’Atalanta.

Atalanta, impresa ad Anfield: così Gasperini ha steso il Liverpool

Gomez rifiuta il cambio ruolo e Gasperini inserisce Ilicic: Atalanta vicina agli Ottavi Champions

Il match giocato dall’Atalanta con il Midtjylland, era di importanza capitale per le sorti della squadra bergamasca in Champions, nonostante due trascinatori di questa squadra, il tecnico Gasperini e il giocatore Gomez, pur avendo lo stesso obiettivo, hanno avuto una divergenza su come raddrizzare il risultato.

Alla fine, l’Atalanta è riuscita a trovare il pareggio con Romero, punto fondamentale per Gasperini e i suoi. Il risultato, permetterà infatti all’Atalanta, di giocare l’ultima partita della fase a gironi con l’Ajax, avendo a disposizione due risultati su tre. A Gomez e compagni, basterà non perdere per accedere agli Ottavi di Champions.

Dopo l’impegno di campionato, dove l’Atalanta dovrà rilanciarsi per non perdere troppo distanza dalla vetta, tra una settimana la partita verità di Gomez e compagni in Champions contro i lanceri. Gasperini sceglierà nuovamente il “Papu” dal 1′?

