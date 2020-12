DIRETTA Atalanta-Midtjylland: segui la partita LIVE

Arrivati quasi alla fine della fase a gironi di Champions League, per l’Atalanta la sfida contro il Midtjylland può diventare fondamentale.

Grande equilibrio nel girone D di Champions, quello dove l’Atalanta di Gasperini continua a coltivare speranza di qualificazione insieme ad Ajax e Liverpool. Stasera a Bergamo ci sarà il Midtjylland fanalino di coda, impegno sulla carta abbordabile (soprattutto dopo la vittoria di Anfield) ma che non va sottovalutato. Il momento è cruciale, una vittoria per i nerazzurri potrebbe significare un piede (e qualcosa di più) agli ottavi di Champions. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.