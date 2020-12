Champions League, gli aggiornamenti sui match di Juventus e Lazio

Ultime di formazione per Juventus e Lazio in vista dei match di Champions: bianconeri con Bernardeschi dal 1′, Dortmund col dubbio Haaland

Arrivano dagli inviati di Sky Sport, le ultime di formazione su Juventus e Lazio impegnate alle 21 in Champions League: i bianconeri già qualificati ospitano in casa gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre la Lazio, alla ricerca di punti qualificazione, va a far visita al Borussia Dortmund, con la possibilità di strappare il pass per gli ottavi anche all’ultima giornata del girone.

LEGGI ANCHE >>> Traorè, tra il giallo “Diallo”, la Champions e il futuro a Manchester

Le ultime di formazione per Pirlo ed Inzaghi

Per la Juventus confermato il sistema di gioco che adotterà Andrea Pirlo: il 4-4-2 con Szczesny tra i pali; Demiral ad agire da esterno destro basso con la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt mentre Alex Sandro spingerà sulla corsia mancina. Chiesa sarà l’esterno destro di centrocampo, con Bentancur e lo statunitense McKennie che ritrova una maglia da titolare al centro: Ramsey a sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Morata e Ronaldo, con Dybala che parte dalla panchina. La Juventus vuole vincere per tener viva la speranza del primo posto, provando a vincere a Barcellona. Poi, in casa bianconera, c’è voglia di iniziare un filotto di vittorie.

In casa Lazio, invece, Inzaghi aspetta di capire se Erling Haaland ci sarà tra le fila del Borussia Dortmund. Il gioiello classe 2000, capocannoniere della Champions, ha subito una botta all’anca nella rifinitura di ieri ed è ancora in dubbio. Possibile Reus falso nueve. Il modulo scelto da Simone Inzaghi resta il 3-5-2, con Reina tra i pali, Luiz Felipe, Hoedt ed Acerbi in difesa. Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Fares compongono la linea mediana da destra verso sinistra, con Immobile e Correa di punta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, via libera per Locatelli da Sassuolo: “Futuro altrove”