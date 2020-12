Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo già dall’imminente sessione invernale. Due priorità per Paratici: affondo per un centrocampista e un nuovo attaccante

La Juventus è pronta ad affondare il doppio colpo sul mercato in vista di gennaio. Come evidenziato da questa prima parte di stagione, sarà prioritario puntellare il centrocampo con l’innesto di un uomo d’ordine, capace di imbastire la manovra, dettare i tempi di gioco e adattarsi, all’occorrenza anche nella posizione di mezz’ala.

Locatelli, come noto, resta in cima ai desideri di Paratici. 40 milioni la richiesta da parte del Sassuolo, cifra che la Juventus vorrebbe cercare di limare per trattare leggermente al ribasso. Non è escluso che la dirigenza bianconera affondi il piede sull’acceleratore fin da subito.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Ramos intrigo internazionale: Juventus in allerta

Calciomercato Juventus, caccia a un nuovo attaccante: nessun rinforzo in difesa

Non solo Locatelli, la Juventus potrebbe decidere di completare il reparto offensivo con un nuovo attaccante. Un centravanti forte fisicamente capace di tener palla, far salire la squadra e farla rifiatare. Intriga il potenziale ritorno di Mandzukic, così come resta viva l’idea Llorente, quest’ultimo dovrà prima rescindere con il Napoli.

Più defilato Milik, affare che potrebbe essere rimandato alla prossima estate, quando l’attaccante polacco si svincolerà dal Napoli a costo zero. Ritornando a centrocampo, potrebbe clamorosamente entrare nel vivo la suggestione Pogba, pronto a dire addio allo United fin da subito.

Juventus, gli obiettivi di gennaio:

Locatelli , Sassuolo: 40 milioni

, Sassuolo: 40 milioni Mandzukic (svincolato) o Llorente (Napoli): costo zero

(svincolato) o (Napoli): costo zero Paredes (PSG): 25 milioni

(PSG): 25 milioni Pogba (Manchester United): 980-100 milioni

(Manchester United): 980-100 milioni Isco (Real Madrid): 60-70 milioni

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, per Milik torna di moda la Spagna. E la Juventus ci pensa…

Juventus, nuovo infortunio: salta anche il derby