Calciomercato, Ramos intrigo internazionale: Juventus in allerta

Il Real teme di perdere Sergio Ramos: calciomercato scatenato, tra le squadre sulle tracce del difensore c’è anche la Juventus

Quella tra Sergio Ramos e il Real Madrid è una lunga storia d’amore che però potrebbe concludersi presto perché il difensore è in scadenza e accende i sogni di calciomercato della Juventus e non solo. Diverse le squadre interessate allo spagnolo, calciatore di caratura mondiale per temperamento e doti offensive.

Il contratto del difensore della nazionale spagnola è in scadenza a giugno. Sul suo futuro non sono arrivate novità. Il suo addio si è già vociferato la scorsa estate quando dalla Cina sarebbe arrivata una proposta a molti zero per il centrale di Camas.

Alla fine però Ramos, al Real Madrid dal 2005, ha deciso di restare, rispettando il suo contratto . Cosa succederà adesso però è tutt’altro che scontato. Non a caso alla sua finestra si sono già piazzati diversi top club, principalmente inglesi, con cash sufficiente a strappare il sì del difensore.

Calciomercato, Ramos è il sogno di tanti: nella cerchia c’è pure la Juventus

A Madrid cominciano a temere di perderlo a parametro zero. Questo peraltro è uno dei peggiori anni di sempre dei blancos, lontani dalla testa della classifica in Liga e ancora alla ricerca del pass per gli ottavi di Champions.

Il periodo molto delicato quindi non permette distrazioni di nessun tipo e per questo motivo il rinnovo del contratto di Ramos potrebbe essere stato al momento accantonato sebbene rappresenti comunque una priorità per il Real.

L’intenzione però è quella di abbassare lo stipendio di Ramos, che al momento è di 12 milioni all’anno. Un ingaggio salato per molti ma non per le squadre inglesi e il solito Paris Saint Germain. In Italia però secondo “calciomercato.it” esiste un’alternativa del quale ancora non è uscito pubblicamente il nome. Sarebbe la Juventus, con Paratici che potrebbe essere già al lavoro sotto traccia sul calciomercato per affiancare Ramos a Ronaldo.

La Juventus, che ha in casa un caso simile, ovvero il rinnovo di Chiellini, potrebbe virare su Ramos per dare efficacia a un reparto che nell’ultimo periodo non sempre è apparso impeccabile. L’operazione non è semplice ma i bianconeri pare abbiano orientato i radar sull’obiettivo.

