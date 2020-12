Milan-Celtic, le formazioni ufficiali: torna Pioli con l’attacco “sperimentale”

Il Milan a breve scende in campo per la quinta giornata del girone H di Europa League. I rossoneri possono ottenere già stasera la qualificazione al turno successivo in caso di vittoria contro il Celtic, se anche il Lille batterà lo Sparta Praga.

I rossoneri ritrovano l’allenatore Stefano Pioli e il vice Giacomo Murelli guariti dal Covid 19 ma non ancora Zlatan Ibrahimovic che si è infortunato durante la gara vinta sul campo del Napoli. Pioli così dovrà schierare un attacco “sperimentale”.

Rebic è il vice Ibra, Hauge è l’uomo dell’Europa

Il vice Ibra del Milan è Ante Rebic, si tratta di un ruolo che l’attaccante croato non ha potuto esercitare spesso a causa degli infortuni. Ci sono soltanto due precedenti: Crotone-Milan, quando Ibra aveva il Covid-19, e la sfida contro la Fiorentina di domenica scorsa.

Rebic è stato impiegato di più come esterno sinistro d’attacco alternandosi con Rafael Leao, basta ricordare che durante il percorso di qualificazione in Europa League concluso nella lunga notte portoghese contro il Rio Ave Pioli ha schierato al centro dell’attacco i giovani Maldini o Colombo.

Completeranno l’attacco a destra Samu Castillejo nelle rotazioni con Saelemaekers e a sinistra Hauge, l’uomo dell’Europa. Il Milan l’ha scoperto proprio affrontando il Bodo Glimt, in quell’occasione riuscì ad impressionare i dirigenti rossoneri.

Hauge in maglia rossonera ha totalizzato finora 146 minuti di cui 99 in Europa League e proprio all’andata contro il Celtic ha segnato il suo primo gol al Milan. Dalot, Gabbia e Krunic al posto di Calabria, Romagnoli e Bennacer sono le variazioni alla formazione tipo a cui spesso Pioli s’affida in campionato.

Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Krunic, Kessie, Calhanoglu; Castillejo, Rebic, Hauge.

Celtic (4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard.

