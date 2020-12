Milan, Kjaer e un amore nato per caso: da comprimario a intoccabile

Kjaer è diventato insostituibile per il Milan. Il gigante danese, giunto in sordina dall’Atalanta, è il leader della difesa di Pioli e sarà titolare anche in Europa

Simon Kjaer e il Milan, uno di quegli amori sbocciati per caso, nel Gennaio dello scorso anno, è diventata adesso una storia importante. Ai margini con Gasperini nell’Atalanta, Kjaer ha saputo prendersi il Milan, diventando un uomo di fiducia per Pioli.

Complici le assenze di Musacchio, Duarte e Romagnoli, per più o meno tempo, tra la fine della passata stagione e l’inizio di quella attuale, Kjaer ha saputo guadagnarsi la stima dei compagni, trasformandosi in un insostituibile nella difesa del Milan.

Arrivato tra lo scetticismo generale, al posto di un giovane di prospettiva come Caldara, Kjaer ha dimostrato non solo di saper stare nel Milan, ma anche di saperlo prendere per mano nei momenti più difficili.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Donnarumma decisivo: quanto incidono i portieri delle big di serie A?

Kjaer leader della difesa del Milan: Pioli non può più farne a meno. Titolare con il Celtic

Al fianco di Romagnoli, per quella che sarebbe la coppia di centrali titolare del Milan, ma anche guidando un giovanotto di belle speranze come Gabbia, il rendimento di Kjaer è costantemente cresciuto nei mesi.

In questo momento, risulta difficile pensare a un Milan senza di lui, con il gigante buono che sembra essere in grado di far rendere al meglio anche i suoi compagni di reparto, in particolare il centrale.

Kjaer è stato comprato per fare coppia con Romagnoli al centro della difesa del Milan, ma dall’essere un comprimario, è diventato un insostituibile, tanto che sarà, ancora lui stasera, a guidare la retroguardia del Milan contro il Celtic.

Una partita, quella contro gli scozzesi, che potrebbe regalare il pass per gli Ottavi di Europa League al Milan. Tanto vale affidarsi all’usato sicuro di Simon Kjaer.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Europa League, la cronaca di Lille-Milan 1-1

Milan, Pioli torna in panchina: il comunicato ufficiale del club