Napoli, per Gattuso contratto pronto: il regalo di De Laurentis

Tutto pronto per la firma del nuovo contratto che legherà Gattuso al Napoli fino al 2023. Il presidente De Laurentis offre condizioni vantaggiose, a breve la firma

Aspettando che arrivi la qualificazione in Europa League (manca poco), il Napoli e Gattuso sono destinati a promettersi amore almeno fino al 2023. Secondo il giornale partenopeo “Il Mattino, infatti, il tecnico azzurro ha ricevuto un’ottima proposta dal presidente De Laurentis.

Il prolungamento di contratto, con il quale l’ex allenatore calabrese si legherà alla città del Vesuvio per altri due anni e mezzo, è già pronto con l’offerta pervenuta al mister della rinascita. L’accordo verbale pare ci sia già, si attende solo una fumata bianca con le firme.

Il lavoro di mister Gattuso è sotto gli occhi di tutti. Ereditata una squadra demoralizzata e in rivolta, con la sua proverbiale grinta, il giovane allenatore si è messo a disposizione portando la squadra alla vittoria della Coppa Italia 2019-2020.

LEGGI ANCHE >>> La domanda che tutti i fantallenatori vorrebbero fare a Gattuso

Gattuso sarà il tecnico del Napoli almeno fino al 2023: proposta importante di De Laurentis

Una proposta di rinnovo, quindi, più che meritata quella presentata da De Laurentis a Gattuso. La stima tra i due è tanta e i risultati del Napoli sul campo stanno contribuendo ad alimentarla.

Non c’è stato nessun intoppo in quanto il patron napoletano ha confermato quanto stabilito durante l’incontro di qualche settimana fa. Il contratto non presenterà penali e il tecnico avrà un ritocco dell’ingaggio già a partire dalla stagione in corso. Al momento Gattuso guadagna 1,4 milioni e l’aumento sarà spalmato negli anni. Il primo slot dovrebbe portarlo a 2,3 milioni, mentre nel 2023 si arriverà a 2,5.

L’intesa verbale è già stata raggiunta, tanto che le bozze del contratto sono state già spedite all’ufficio legale di Gattuso. Manca solo la firma del tecnico, ma l’impressione è che arriverà presto nella “sua” Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

AZ Alkmaar-Napoli, Gattuso pretende il veleno: c’è la rivelazione su Osimhen

Juventus-Napoli, la Supercoppa si avvicina: Politano scalda la sfida