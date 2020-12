Juventus, scelto il rinforzo per il centrocampo: arriva dalla Premier

Soltanto il Crotone ha mandato in gol pochi giocatori quanto la Juventus nel campionato di serie A e questo è tutto dire sulla vocazione offensiva della squadra di Pirlo.

Per risolvere questo problema la società bianconera è intenzionata a correre ai ripari per questo motivo sta già pensando al calciatore con cui rinforzare il centrocampo, il reparto che più degli altri ha fatto fatica nella squadra di Andrea Pirlo.

In quel settore del campo verosimilmente sarà impiegato il maggiore dispendio di energie economiche in estate. “Fichajes” si è mosso dietro i passi della Juventus e ha intercettato verso quale calciatore si stiano rivolgendo le antenne bianconere. Il cerchio rosso è stato disegnato sulla città di Manchester ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Bruno Fernandes, ex Novara, Udinese e Sampdoria.

Juventus, Bruno Fernandes a ogni costo: il Manchester United non se ne priverà facilmente

Il calciatore portoghese è esploso però lontano dall’Italia. Il Manchester United lo ha prelevato dallo Sporting Lisbona a gennaio scorso per 55 milioni di euro. Una cifra considerevole. Dunque i “Red Devils” difficilmente lo lasceranno partire molto volentieri.

Il rendimento del lusitano inoltre fino a questo momento è stato alto. Da quando è a Manchester ha segnato 22 gol in 37 partite. Questi numeri rendono la sua contrattazione particolarmente dura ma la Juventus non sembra spaventata. Bisognerà però versare almeno 80 milioni di euro per convincere lo United a lasciare partire il suo faro.

Specie se come sembra dovesse andar via pure Paul Pogba, per il quale – ha rivelato calciomercato.it – si è mossa la Juventus ma per cui il Real Madrid appare in vantaggio. I bianconeri dovranno affilare le armi e sferrare il colpo prima di essere anticipati.

