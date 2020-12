DIRETTA Inter-Bologna: segui la partita LIVE

Terzo ed ultimo anticipo di Serie A in programma alle 20.45, per l’Inter di Conte arriva la prova tra le mura amiche contro il Bologna.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia M’Gladbach, per l’Inter di Conte l’imperativo è ripetersi anche in campionato. Dopo le vittorie contro Torino e Sassuolo, la squadra nerazzurra è chiamata a proseguire la striscia positiva per tenere il passo delle prime della classe. Di fronte c’è il Bologna di Mihajlovic, in un momento di gran forma dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Sampdoria e Crotone. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.