DIRETTA Juve-Torino: segui la partita LIVE

Alle 18 in programma il secondo anticipo del sabato di Serie A, di fronte Juventus e Torino per un derby che si preannuncia tutt’altro che scontato.

Per la Juve arriva il derby cittadino contro il Torino di Giampaolo. La vittoria contro la Dinamo Kiev ha lanciato diversi segnali positivi per la squadra di Pirlo, che in campionato ha bisogno di una sterzata decisa dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Benevento. Di contro c’è, come detto, la squadra granata che vive una situazione di classifica estremamente delicata, a ridosso della zona retrocessione. Il pareggio contro la Samp dello scorso week end è piccolo segnale di ripresa, e contro la Juve ci sarà da sudare per portare punti a casa. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.