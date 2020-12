Napoli, l’annuncio di De Laurentiis sul futuro di Gattuso

All’inaugurazione della stazione Mostra-Maradona, il presidente del Napoli, De Laurentiis, parla del futuro di Gattuso

Rino Gattuso e il Napoli, avanti insieme. L’annuncio ufficiale è di Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, che in occasione dell’inaugurazione della stazione Mostra-Maradona, conferma la trattativa ormai in stato avanzata per il prolungamento di contratto del tecnico calabrese: “Ci siamo stretti la mano, aspettiamo il nero su bianco”.

Avanza la burocrazia, dunque, ma la volontà delle parti è ormai chiara: Gattuso rinnoverà col Napoli fino al 2023, accordo totale, su cifre e prospettive, dopo un anno di lavoro, una Coppa Italia vinta e una stagione, questa, che vive di alti e bassi, comunque positiva, con nove vittorie e i sedicesimi di Europa League ad un passo.

Gattuso e il Napoli, avanti insieme

Le indiscrezioni diventano notizia (quasi) ufficiale. Queste le parole di De Laurentiis di questa mattina alla stampa presente per l’inaugurazione della stazione Mostra-Maradona coi murales in cui sono raffigurati diversi protagonisti della storia azzurra: “Rinnovo Gattuso? Ci siamo accordati un mese e mezzo fa, ora il tempo di passare i contratti ai suoi legali in Portogallo e sarà fatta. Ma ci siamo già stretti la mano, era solo da mettere nero su bianco la trattativa”.

All’inaugurazione era presente anche Victor Osimhen. I murales raffigurano diversi personaggi della storia azzurra, da Maradona ad Ancelotti, da Cannavaro e Reja. Manca Ferlaino, il presidente dei due scudetti: verrà inserito a breve.

