UFFICIALE – Atalanta, altra tegola per Gasperini: nuovo positivo al Covid

Ancora un caso di positività al Coronavirus in Serie A, colpita ancora l’Atalanta di Gasperini come comunicato sul sito ufficiale.

Un’altra notizia legata al Coronavirus scuote ancora il mondo del calcio. Stavolta ad essere protagonista è l’Atalanta ed uno dei suoi tesserati. E’ infatti Robin Gosens ad essere risultato positivo al Covid-19 come rivelato da un comunicato della stessa società nerazzurra: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 4 dicembre, Robin Gosens è risultato positivo al Covid-19”, la notizia ufficializzata da un comunicato.

Per Gasperini, dunque, una perdita importante: Gosens ha avuto un avvio di stagione particolare, restando fuori già per diverse partite a causa di infortuni muscolari. Ora la positività al Covid-19 diventa un nuovo guaio al quale il giocatore tedesco dovrà far fronte.

Questo, tra l’altro, è l’ennesimo caso di positività al Coronavirus in casa nerazzurra: nelle scorse settimane anche Malinovsky (ora negativizzato) è stato contagiato, cosi come Miranchuk (da più di una settimana). Una situazione delicata, che ovviamente il club monitora con attenzione.

L’Atalanta ha chiarito poi – sempre all’interno del comunicato – di aver applicato tutte le norme necessarie e tutte le procedure del caso.

