Lazio, Immobile sta diventando un problema: la Serie A si ribella

La Lazio batte 2-1 lo Spezia, torna al successo in campionato e festeggia l’ennesimo gol di Ciro Immobile, che sta diventando un problema

Ora sta proprio esagerando e qualcuno, prima o poi, si ribellerà. Scostumato frantumatore di record, Ciro Immobile segna ancora. Segna sempre. Rete anche contro lo Spezia. Suo il primo sigillo nel successo per 2-1 della squadra di Inzaghi al Manuzzi di Cesena. Un altro gol per Immobile che non sa come smettere. Se la Lazio esulta, le altre piangono. L’ultima rete, infatti, è la trentesima segnata contro una squadra diversa in Serie A. Solo due sono riuscite a resistere, chissà fino a quando. Numeri impressionanti per l’ultimo goleador della Serie A che anche quest’anno si candida a essere il re indiscusso dei bomber.

La Lazio vince e segna sempre Immobile

Dura sedici minuti la resistenza dello Spezia. Pur giocando bene, la squadra di Italiano spreca troppo e subisce. Immobile segna su assist di Milinkovic-Savic, il numero 21 raddoppia su punizione, nella ripresa la riapre Nzola ma è vano il forcing finale dei bianconeri. Vince la Lazio, che torna al successo dopo il ko con l’Udinese, e lo fa nel segno di Immobile, ancora lui, sempre lui, l’uomo più decisivo del campionato. Una sentenza per tutte le squadre che lo incontrano.

Il re dei bomber ha colpito ancora

Sono tanti i traguardi raggiunti con questa rete, li elenca il sito Opta, specializzato in statistiche. Con il gol allo Spezia, infatti, Immobile ha segnato contro la 30esima squadra differente in Serie A (su 32 affrontate). Inoltre ha raggiunto Montella nella classifica dei migliori marcatori in Serie A, in 34ª posizione (141 reti). Infine, è andato a segno in 11 delle ultime 13 presenze di campionato. Ma siamo certi che tra qualche settimana anche questi numeri andranno aggiornati.

