Calciomercato Inter, svelato un nuovo nome per l’attacco

Arriva il nome nuovo per l’attacco dell’Inter, dal Brasile un giovane talento potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Mentre l’Inter è occupata a capire come risolvere la difficile situazione legata a Christian Eriksen, il club lavora anche per il futuro.

Il progetto di Antonio Conte prosegue, e nei prossimi mesi sono attesi colpi anche in prospettiva, per regalare al tecnico anche ragazzi giovani da valorizzare ma soprattutto in grado di poter fare la differenza in breve tempo.

Cosi il nome nuovo per il mercato dell’Inter arriva direttamente dal Brasile, fucina di talenti che in Italia spesso hanno trovato terreno fertile soprattutto in passato.

Il nome nuovo per l’Inter

L’ultimo profilo accostato all’Inter è quello di Marcos Paulo, attaccante classe 2001 in forza alla Fluminense che ben si sta mettendo in mostra agli occhi degli osservatori che da tutto il mondo provano a pescare il colpo grosso in Sudamerica.

L’Inter, tra l’altro, segue Paulo da circa tre anni, risultando dunque un profilo monitorato con grande attenzione dallo scouting nerazzurro. E, tra l’altro, quella interista non è l’unica compagine italiana a tenere d’occhio il talento brasiliano.

Dall’Italia, infatti, anche Parma e Torino avrebbero seguito con grande attenzione il profilo di Marcos Paulo, ma ovviamente la soluzione nerazzurra potrebbe essere quella più probabile da concretizzare.

Avviati già i contatti

Una situazione in costante divenire, visto che il contratto di Marcos Paulo con la Fluminense scade a giugno. Ed ecco che l’Inter sta provando a farsi avanti in maniera decisa.

Sono stati già avviati i contatti – come rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport – tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore per provare a capire i tempi che sarebbero necessari e trovare dunque un accordo per portare il 19enne brasiliano a Milano.

