Critiche a Orsato in Juventus-Torino: ha commesso un errore gravissimo

Daniele Orsato, arbitro di Juventus-Torino, è stato bocciato dai principali quotidiani sportivi per un errore nella sua direzione di gara

E’ stato appena eletto miglior arbitro del 2020 ma Daniele Orsato, che non aveva brillato nell’ultima partita di Champions League tra Manchester United e Psg, ha commesso diversi errori anche in occasione del derby tra Juventus e Torino. Uno in particolare: il mancato rosso a Lukic per fallo su Bentancur. Un intervento che, secondo i quotidiani sportivi questa mattina in edicola, era da rosso diretto. Altri gli episodi valutati dalle moviole di questa mattina, ma l’entrata del centrocampista del Torino è ritenuta grave sia come entità che come valutazione da parte del direttore di gara.

Juventus-Torino, le decisioni corrette di Orsato

Se manca un rosso a Lukic, sono state corrette altre valutazioni: ad esempio il gol di Cuadrado. Era da annullare per la posizione irregolare di Bonucci. Giusto anche non assegnare il rigore alla Juventus per tocco di mano di Ansaldi. Resta però la macchia del mancato rosso a Lukic. A quanto pare, in quella circostanza, anche Mazzoleni dal Var sarebbe potuto intervenire. Dalla cabina, infatti, si può far cambiare idea all’arbitro solo in caso di espulsione diretta. La gamba era tesa e il piede a martello: situazione chiara, regolamento alla mano, per estrarre il rosso diretto.

