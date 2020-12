Calciomercato Roma, lo sfogo di Pellegrini cambia i piani: il retroscena

Il calciomercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già in vista dell’imminente sessione invernale. Da valutare il futuro di Lorenzo Pellegrini, al centro della recente polemica con i tifosi

Quali saranno i piani di calciomercato della Roma in vista del prossima sessione invernale? La sensazione è che il club giallorosso possa decidere di piombare con forte decisione su un nuovo centrale difensivo e su un centrocampista di grande esperienza per puntellare la linea di metà campo in vista della seconda parte di stagione.

Occhio anche alla fase offensiva: giallorossi vigili anche su un possibile trequartista, un profilo capace di legare il gioco tra centrocampo e attacco, con caratteristiche totalmente diverse da un esterno offensivo.

Calciomercato Roma, caso Pellegrini: scontro con i tifosi, possibile addio?

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini ha sbottato duramente contro alcuni tifosi della Roma. Attacchi, insinuazioni e insulti che non sono piaciuti al centrocampista giallorosso, il quale ha commentato duramente su instagram con un chiaro messaggio: “Siete dei falliti”.

Uno sfogo che potrebbe avere delle ripercussioni sul prossimo mercato. Difficile e ipotizzare un addio a gennaio, occhio, però, ai possibili colpi di scena in vista della futura sessione di calciomercato estiva. Pellegrini, come noto, piace all’Inter, ma anche alla Juventus, non è escluso che il diretto interessato possa prendere in seria considerazione l’idea di lasciare la capitale e fine stagione.

