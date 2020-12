Roma, Pellegrini sbotta su Instagram: “Siete dei falliti”

Il centrocampista della Roma Pellegrini, amareggiato per l’infortunio e il pareggio rimediati con il Sassuolo, si è scagliato contro i tifosi

Il nervosismo in casa Roma dopo il pareggio con il Sassuolo e le tante polemiche in merito all’arbitraggio di Maresca fatica a placarsi, come dimostrano le parole di Lorenzo Pellegrini sui social. Il centrocampista giallorosso si è scagliato contro i tifosi poco dopo la gara andata in scena questo pomeriggio allo stadio Olimpico.

Le polemiche sono scaturite in seguito alle reazioni social avute da molti tifosi della Roma, che non hanno perdonato al calciatore romano la scelta di servire in area Dzeko invece di calciare in porta prima della rete annullata a Mkhitaryan.

Roma, pomeriggio nero: Pellegrini attacca i tifosi: “Siete dei falliti”

Un pomeriggio nero per la Roma, che ha giocato buona parte della gara in dieci uomini a causa dell’espulsione di Pedro. L’arbitro Maresca, oltre ad annullare un gol per parte, ha anche espulso il tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Lorenzo Pellegrini, rosso di rabbia e probabilmente ancora scottato per lo 0-0 maturato in campo, che ha rallentato ancora la sua squadra dopo la sconfitta di una settimana fa a Napoli, si è scagliato contri chi si è rivolto a lui e in un commento offerto al suo profilo Instagram ha dato dei “falliti” a chi si è rivolto offensivamente nei suoi confronti.

Il centrocampista della Roma si è sfogato in maniera molto dura dicendo che lui e i suoi compagni continueranno a correre e lottare per la maglia mentre i tifosi parlano e insultano tutti.

Ad amareggiare Pellegrini, oltre al risultato anche l’infortunio subito. Il calciatore, infatti, ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

