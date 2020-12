Diletta Leotta è in rosso natalizio, scatto hot accanto all’Albero

Anche Diletta Leotta si prepara all’arrivo del Natale, l’ultimo scatto accanto all’albero ha mandato in tilt i suoi followers.

Ci prepariamo all’arrivo del Natale. In tanti già nelle scorse settimane, in preda ad una malinconia natalizia, si sono dedicati all’addobbo dell’albero caratteristico della festività. Ma a ridosso dell’8 dicembre usanza vuole sia il periodo ideale per prepararsi al 25 dicembre.

Nelle ultime ore in tanti “ritardatari” stanno provvedendo a dotare le proprie abitazioni di tutto ciò che rende una casa pronta ad accogliere il Natale. Una delle feste amate dai più piccoli ed ovviamente non solo.

Anche tanti influencer, personaggi noti del mondo dello spettacolo, stanno già cominciando a postare proprio attraverso i social scatti e sorrisi circondati proprio da luci e addobbi caratteristici del Natale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Diletta esplosiva accanto all’albero

Su Instagram sono già tantissime le foto delle ultime ore, in un clima natalizio che pare portare tutti fuori dalla bolla di tensione che il mondo vive a causa del Covid-19.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E cosi anche Diletta Leotta ha ben pensato, in tempo per rispettare la tradizione dell’Immacolata, di regalare ai propri followers uno scatto natalizio che, va detto, va ben oltre le luci addobbanti.

LEGGI ANCHE >>> Ilary Blasi rischia di incendiare casa, le immagini incredibili sui social

La Leotta è esplosiva. Vestito rosso e forme sinuose che vanno ad accompagnare in maniera perfetta proprio l’albero montato per immettersi nel pieno delle festività che sono ormai alle porte.

La bella giornalista siciliana tiene in una mano un bicchiere di vino, con l’altra raccoglie i capelli, ed un sorriso che rispecchia tutta la gioia per il Natale che si avvicina. Diletta è pronta, e con lei tutti gli amanti della natività.