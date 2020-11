Ilary Blasi rischia di incendiare casa, le immagini incredibili sui social

Episodio particolare a casa Totti-Blasy. Ilary l’ha fatta grossa, fumo per tutta la casa e focaccia carbonizzata.

In tempi di Covid-19 sono in tanti quelli che si cimentano ai fornelli, cercando anche di stemperare gli animi per un periodo particolare che sta coinvolgendo tutti. E cosi anche tanti vip stanno provando ad alimentare la propria arte culinaria.

Capita, però, che le proprie qualità in cucina rischino di non bastare. Serve attenzione massima, soprattutto quando ci si affida a strumenti come forni o padelle. Una lezione, questa, che avrà sicuramente imparato Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti, infatti, si è resa protagonista di un episodio a dir poco incredibile, che avrebbe potuto provocare un vero e proprio disastro.

La casa va quasi a fuoco

Come detto, serve attenzione. Lo avrà capito bene l’ex letterina 39enne, stando a quanto pubblicato da lei stesse sui social. Le immagini sono eloquenti, a testimonianza di un episodio che sarebbe potuto diventare tragedia.

Forno aperto, fumo per tutto la casa ed una focaccia dalle sembianze tutt’altro che appetitose. Ilary Blasi l’ha fatta grossa, e cosi ha sfornato una focaccia praticamente carbonizzata.

Il tutto mostrato attraverso Instagram, anche evidentemente per ironizzarci su e provare ad alleggerire la tensione per un episodio che poteva davvero mettere a rischio l’incolumità di tutta la famiglia Totti.

