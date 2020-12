Altro che Pirlo: i tifosi della Juventus hanno scelto il loro allenatore preferito

Secondo un sondaggio, i tifosi della Juventus preferirebbero un altro allenatore al posto di Pirlo sulla panchina dei bianconeri

I rumors di mercato avvicinano Zinedine Zidane alla Juventus. Il francese, a quanto pare, è la suggestione di mercato dei bianconeri qualora fallisse il progetto tecnico di Pirlo. Ovviamente, servirà anche l’addio di Zizou dal Real Madrid, ipotesi concreta dopo le recenti difficoltà sulla panchina dei Blancos. Un ritorno romantico per Zidane, calciatore in bianconero, allenatore già vincente con gli spagnoli, leader calmo capace di saper incidere in uno spogliatoio di grandi calciatori.

Juventus, i tifosi hanno scelto l’erede di Pirlo

Giocando coi tifosi, sondando le loro volontà, abbiamo chiesto sui social, attraverso un sondaggio, quale fosse l’allenatore preferito dei tifosi bianconeri in vista del futuro. Pochi hanno fiducia in Pirlo. Il 43,8% ha votato l’attuale tecnico, il resto, il 56,3%, si è detto favorevole all’arrivo di Zidane sulla panchina della Juventus.

Un desiderio al momento da frenare. La Juventus ha fiducia in Pirlo e spera che la squadra possa continuare a vincere, come nel derby, magari proponendo un calcio diverso, migliore, ottenendo una serie di successi in Italia e in Champions. Soprattutto in Europa.