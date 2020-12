Mondiali 2022, ecco il girone di qualificazione dell’Italia – LIVE

L’Italia di Mancini, testa di serie, conoscerà oggi le rivali del girone di qualificazione per i Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar

Alle 18, a Zurigo, l’Italia di Roberto Mancini conoscerà le sue rivali nel girone di qualificazione per i Mondiali 2022 in Qatar.

Gli Azzurri sono testa di serie pertanto saranno inseriti in prima fascia insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda.

Il girone della nazionale sarà composto da 5 squadre in virtù del fatto che si è classificata per la fase finale della Nations League. Saranno cinque i raggruppamenti composti da 5 nazionali mentre negli altri saranno 6 le formazioni presenti.

A Zurigo, uno dei due “responsabili” dell’esito delle urne sarà Daniele De Rossi. L’altro ex calciatore che avrà il privilegio di sorteggiare i gironi di qualificazione ai Mondiali sarà l’olandese Rafael Van der Vaart.

Dieci i gruppi che saranno stilati. Le sfide si disputeranno tra marzo e novembre 2021 con il sistema di andata e ritorno. Si classificheranno per il Mondiale le 10 prime di ciascun girone mentre le seconde si affronteranno nei playoff.

A queste si uniranno pure le prime due vincitrici dei gruppi di Nations League 2020-2021 non ancora classificate per il Mondiale. Per i playoff si disputeranno prima le 6 semifinali e poi le 3 finali che consegneranno gli ultimi biglietti per il Mondiale in Qatar.

Le nazionali saranno così ripartite nelle urne.

Fascia 1: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia e Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Repubblica d’Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia e Finlandia.

Fascia 4: Bosnia e Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Isole Far Oer, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia e Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggio Mondiali 2022: ‘fantasma’ Svezia per l’Italia | Dove vederlo in diretta tv

Girone qualificazione Mondiale, l’Italia cerca il riscatto dopo la delusione del 2017

Il ct Roberto Mancini andrà a caccia del riscatto dopo la cocente delusione provocata dall’eliminazione subita per mano della Svezia a novembre 2017. Nello spareggio qualificazione contro gli scandinavi, l’Italia di Ventura mancò l’appuntamento in Russia del 2018.

Gli Azzurri, sembrati in grande crescita durante il biennio Mancini, dovranno far valere il vantaggio rappresentato dal coefficiente Fifa (l’Italia è risalita al 10imo posto), che ha consentito alla nazionale di partire dalla prima fascia.

Possibili “italiani” tra gli avversari: l’Ungheria di Marco Rossi (terza fascia), l’Albania di Edy Reja (quarta fascia) e l’Azerbaigian di De Biasi (quinta fascia).

Girone A:

Girone B:

Girone C:

Girone D:

Girone E:

Girone F:

Girone G:

Girone H:

Girone I:

Girone L:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Italia: testa di serie alle qualificazioni Mondiali, quante insidie per Mancini

Mancini, la tua Italia prende forma: da 50 a 23, ecco la lista per gli Europei – ANews