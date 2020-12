Oggi pomeriggio si terrà il sorteggio delle qualificazioni europei ai Mondiali 2022: Italia testa di serie, dove vederlo in diretta tv

E’ il giorno in cui l’Italia conoscerà le sue avversarie sulla strada dei Mondiali 2022. Alle ore 18 inizierà il sorteggio dei 10 gruppi dai quali usciranno le 13 Nazionali che voleranno in Qatar tra due anni. Un Mondiale invernale quello del 2022 al quale gli azzurri di Mancini non vogliono mancare dopo la disfatta del 2017 contro la Svezia.

Proprio i nordici sono tra le possibili avversarie per la squadra di Mancini. Italia testa di serie e sicuramente inserita in un gruppo da cinque per consentire la partecipazione alla final four della Nations League: con gli azzurri anche Spagna, Francia e Belgio.

Le sei fasce del sorteggio per i Mondiali 2022:

Fascia 1 (teste di serie): Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino

Sorteggio Mondiali 2022, il regolamento

Il sorteggio prevede quindi l’accoppiamento nei dieci gironi di una squadra per ogni fascia, ad eccezione – come detto – dei gruppi delle quattro finaliste della Nations League che giocheranno in gruppi da cinque. Si qualficheranno ai Mondiali 2022 le dieci vincitrici dei gironi, più le tre vincenti dei playoff che vedranno la partecipazione delle dieci nazionali finite al secondo posto nel girone e delle due nazionali meglio classificate in Nations League ma non già qualificate al torneo iridato.

Mondiali 2022, dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming

Per conoscere le sorti dell’Italia occorrerà attendere le ore 18 quando inizierà il sorteggio per i Mondiali 2022. Possibile guardare il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24 oppure in streaming su Sky Go.

