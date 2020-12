Calciomercato Juventus, Dybala l’uomo degli scambi: tutte le ipotesi

Paulo Dybala ormai sempre più lontano dalla Juventus: l’argentino potrebbe diventare pedina di scambio, tutte le ipotesi

Da stella assoluta a pedina di scambio: parabola discendente per Paulo Dybala alla Juventus. Ogni giorno che passa senza novità sul fronte rinnovo, l’argentino si avvicina all’addio ai bianconeri. Lo stallo sul contratto è noto: la Joya chiede 15 milioni di euro, la Juve arriva al massimo a 12 e riflette su quanto può essere davvero utile un prolungamento di contratto per un calciatore che in questa stagione sta deludendo e non poco. Ronaldo-Morata coppia titolare di Pirlo e Dybala allora può diventare utile in un mercato povero di soldi e che dovrà essere ricco di fantasia.

Calciomercato Juventus, da Eriksen a Gabriel Jesus e Pogba: gli scambi con Dybala

Quella che porta a Milano e ad uno scambio Dybala-Eriksen. Ipotesi fatta ma difficilmente realizzabile, anche per motivi economici: il cartellino dell’argentino è valutato circa il doppio di quello del danese e il rischio di rinforzare una rivale ferma Inter e Juventus. Quello che non accadrebbe con il Manchester United: Raiola ha aperto al ritorno di Pogba in bianconero e Dybala potrebbe essere la carta giusta per convincere gli inglesi. Il problema, anche qui, è rappresentato dalla differenza di ingaggio: 7 milioni Dybala, oltre 15 Pogba e far quadrare i conti non sarà semplice.

Altre idee con Dybala come protagonista portano sull’altra sponda di Manchester: Guardiola accetterebbe di buon grado Dybala al City e Gabriel Jesus potrebbe essere l’uomo dello scambio. Con il Chelsea, la Juventus potrebbe pensare ad un affare Jorginho-Dybala, mentre in Spagna non è nuovo l’accostamento di Isco ai bianconeri, così come l’idea di scambio. Ipotesi e suggestioni, con la Joya protagonista: da stella a pedina sul mercato, con il campo che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola.