Quanto incasserebbe la Juventus con l’addio di Dybala: il retroscena

La Juventus potrebbe dire sì alla cessione di Dybala in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Difficile ipotizzare un addio della Joya già a gennaio

Dybala e la Juventus potrebbero dirsi addio o giurarsi amore eterno. L’attaccante argentino e il club bianconero sarebbero giunti al bivio definitivo: chiudere i rapporti o prolungare l’attuale contratto? La Joya, come noto, piace a diverse squadre di Premier League e occhio anche al pressing del Real Madrid, a caccia di un fantasista offensivo che riaccenda l’entusiasmo dei tifosi.

Il Manchester United e il Manchester City potrebbero valutare un ipotetico affondo solamente in vista della prossima estate. Come detto, il Real Madrid potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per carpire le intenzioni di Dybala e quelle della Juventus, non è escluso che le Merengue possano decidere di fare un tentativo già a gennaio.

Juventus, quanto frutterebbe realmente la cessione di Dybala?

75-80 milioni l’attuale valutazione fatta dalla Juventus. Difficile, soprattutto in questo periodo, accontentare le richieste bianconere, ecco perchè non è escluso che, in caso di cessione del n.10 bianconero, Paratici possa valutare concretamente anche alcune contropartite tecniche.

In un ipotetico asse con il Real Madrid occhio a Isco, Marcelo e Sergio Ramos. In casa United massima attenzione a Pogba (ufficialmente in uscita dopo le dichiarazioni di Raiola), e il City potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta altrettanto interessante. Ecco perchè la Juventus potrebbe incassare circa 50 milioni di euro cash dal cartellino della Joya, più un’eventuale contropartita tecnica.

Resta viva anche l’ipotesi rinnovo con la Juventus: 7,5 milioni l’attuale stipendio della Joya, 12-15 milioni la richiesta dell’argentino per prolungare la sua storia d’amore con i colori bianconeri.