Pogba alla Juve: Raiola fa sognare i tifosi bianconeri

Mino Raiola, procuratore di Paul Pogba, parla del possibile ritorno del francese alla Juventus e fa sognare i tifosi bianconeri

Dopo queste parole i tifosi della Juventus sono autorizzati a sognare: Pogba è infelice, può lasciare il Manchester United e tornare alla Juventus. Mino Raiola parla così a Tuttosport della situazione del centrocampista francese, uno dei sogni di mercato della società bianconera. Un calciatore di grande talento che in Inghilterra ha smarrito la strada verso la felicità, la stessa che, invece, a Torino gli aveva permesso di consacrarsi. Per questo motivo la Juventus aveva pensato a un suo ritorno. Una suggestione di mercato alimentata ora anche dall’apertura ufficiale da parte del suo procuratore.

Raiola apre al ritorno di Pogba alla Juventus

Mino Raiola, abile stratega, prepara le carte, spiana la strada al ritorno di Pogba alla Juventus: “Paul a Manchester è infelice, deve cambiare squadra. La soluzione migliore è la cessione il prossimo anno. Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Il rapporto con la società e i suoi ex compagni è eccellente”. Le sue sono parole, servirà altro per il matrimonio, ma una dichiarazione pubblica può certamente agevolare una trattativa.

Pogba, anni 27, ha giocato alla Juventus dal 2012 al 2016, grande intuizione di mercato dopo la crescita proprio allo United. In bianconero Pogba è esploso giocando sempre e segnando molti gol, tanto da essere poi ceduto per una cifra vicina ai 100 milioni nell’estate del 2016. Ma a Manchester, il francese non ha mai confermato le sue qualità, ora avrebbe voglia di tornare a essere protagonista. Magari proprio alla Juventus…