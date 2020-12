Champions League, ottavi: le possibili avversarie di Juventus e Lazio

Si sono chiusi i primi quattro gironi di Champions League: Juventus e Lazio agli ottavi, le possibili avversarie delle italiane

Juventus prima, Lazio seconda: questi i verdetti ‘italiani’ della fase a gironi di Champions League nella serata che chiude i primi quattro raggruppamenti. Vanno avanti, oltre alle due italiane, anche Chelsea e Siviglia, Borussia Dortmund, Barcellona, Lipsia e Psg con i francesi che attendono la decisione della Uefa.

Queste la situazione dei gironi (da A a D si chiudono domani): in grassetto le squadre già sicure del piazzamento.

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico (Salisburgo)

Gruppo B: tutto in gioco (Borussia, Shakhtar, Real, Inter)

Gruppo C: Manchester City, Porto

Gruppo D: Liverpool, Atalanta (o Ajax)

Gruppo E: Chelsea, Siviglia

Gruppo F: Borussia Dortmund, Lazio

Gruppo G: Juventus, Barcellona

Gruppo H: Lipsia, Psg*

Champions, dall’Atletico al Siviglia: insidia spagnola per la Juventus

In attesa di conoscere quel che accadrà domani sera per Atalanta (si gioca il secondo posto con l’Ajax) e l’Inter (in un gruppo in cui tutte le quattro squadre sono in corsa per tutto), si possono già anticipare alcune possibili avversarie per Juventus e Lazio negli ottavi di finale di Champions.

Partiamo con la Juventus, finita al primo posto: Porto, Siviglia le possibili avversarie, già certe del secondo posto. Occhio anche all’Atletico Madrid e alla squadra seconda nel raggruppamento dell’Inter (esclusi i nerazzurri) oltre ad una tra Psg e Lipsia. Più difficile il sorteggio per la Lazio: Bayern Monaco, Liverpool, City, Chelsea, e Psg (o Lipsia) la cinquina da incubo a cui potrebbe aggiungersi anche il Real Madrid.

Possibili avversarie Juventus: Atletico (o Salisburgo), Porto, Siviglia, Lipsia (o Psg), Ajax (se non passa l’Atalanta) e la seconda del gruppo dell’Inter (se non sono i nerazzurri)

Possibili avversarie Lazio: Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Psg (o Lipsia). La prima del girone B (Inter esclusa)