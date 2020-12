Caos Atalanta, Gasperini minaccia le dimissioni: la ricostruzione

La concentrazione dell’Atalanta è posta sul match con l’Ajax ma dopo di esso sarà chiarito il futuro: Gasperini minaccia le dimissioni

Questa sera l’Atalanta si gioca gran parte delle proprie ambizioni stagionali ma la vigilia della partita con l’Ajax è scossa dalle voci incontrollate intorno al futuro di Gian Piero Gasperini, che sarebbe pronto a dare le dimissioni. Il terremoto è sorto durante la sfida di Champions di una settimana fa contro il Midtjyllan ed è divampato nelle ore successive.

All’origine della tensione il rifiuto del Papu Gomez di trasferirsi a sinistra a pochi minuti dal riposo. Da lì, la lite tra l’esterno argentino e l’allenatore nerazzurro si è trasferita negli spogliatoi dai quali l’ex Catania non è più rientrato nel secondo tempo.

Per il match contro l’Udinese, Gomez non è stato convocato. Insieme a lui neppure Ilicic. I due quindi non avrebbero preso al match del Friuli se fosse stato giocato. Il rinvio invece ha permesso all’Atalanta di arrivare più riposato alla gara dell’anno contro l’Ajax. La tensione però nell’ambiente bergamasco è ancora palpabile.

Atalanta-Ajax, l’ultimo atto di Gasperini in panchina prima delle dimissioni?

I cinque sensi dei calciatori atalantini e del tecnico sono riposti nell’incontro di questa sera all’Amsterdam Arena. Per ottenere per il secondo anno consecutiva la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta può contare su due risultati. Soltanto una sconfitta infatti condannerebbe gli orobici a “retrocedere” in Europa League.

C’è molta attesa quindi a Bergamo, sempre raccolta intorno alla sua squadra. I tifosi aspettano il match ma anche il post gara perché secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Sport Mediaset, Gian Piero Gasperini sarebbe pronto a dare le dimissioni al termine della stessa in seguito alla rottura con Gomez e Ilicic. L’allenatore al momento non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo, la sua concentrazione è rivolta esclusivamente sul match con l’Ajax. Quello che avverrà dopo però è tutt’altro che scontato.

E soprattutto come si comporterà la dirigenza dell’Atalanta se Gasperini dovesse presentare le sue dimissioni? Incasserebbe il colpo oppure chiederebbe al tecnico di restare? E se Gasperini decidesse di restare quale sarebbe il futuro di Gomez e Ilicic all’interno dell’Atalanta? Sono gli interrogativi che agitano tutta Bergamo in questo momento. Avranno una risposta soltanto dopo l’Ajax.