Calciomercato Atalanta, il Barcellona si fa avanti per un pezzo pregiato

Il Barcellona vuole mettere a segno un colpo di calciomercato a centrocampo: in blaugrana potrebbe finire un calciatore dell’Atalanta

Con il calciomercato in arrivo, il Barcellona è pronto a lanciarsi su un centrocampista della serie A e più precisamente dell’Atalanta. La formazione bluagrana ha fatto registrare il peggior avvio degli ultimi anni, inoltre attraverso un cattivo periodo finanziario. Tantissimi i problemi con i quali è costretto a convivere Ronald Koeman.

Anche l’allenatore olandese del Barcellona è oggetto della critica. Sabato, i culè sono stati sconfitti pure dal Cadiz e la vetta della classifica è sempre più distante.

Koeman però potrebbe trovare sollievo attraverso un’operazione di mercato. Il Barcellona, seguendo le sue indicazioni, si sta muovendo per Martin de Roon. Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe arrivare a titolo gratuito al Camp Nou.

Atalanta, Barcellona prova a chiudere per de Roon: è un desiderio di Koeman

Koeman conosce molto bene de Roon. Il tecnico ha spesso fatto riferimento al centrocampista dell’Atalanta per la sua Olanda durante il periodo in cui è stato ct degli Orange. La trattativa potrebbe dunque essere favorita da questo aspetto ma non solo. Il 29enne olandese, infatti, non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto con l’Atalanta e dunque potrebbe lasciare Bergamo nei prossimi mesi.

I nerazzurri vorrebbero non privarsi di lui ma potrebbe essere ormai troppo tardi per provare a fermarlo. Secondo Todofichajes, il Barcellona starebbe pensando di aggregarlo alla propria squadra a partire dall’estate. Sarebbe una scommessa in vista della prossima stagione. Il calciatore però potrebbe raggiungere Koeman anche in anticipo, già a gennaio.

Per ottenerlo durante il calciomercato invernale, il portale spagnolo parla della possibilità che il Barcellona possa inserire il prestito di qualche giovane della propria cantera per sbloccare l’affare. Gasperini e l’Atalanta stringono i denti.

