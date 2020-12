Fantacalcio, ora c’è un modo per smascherare chi ha solo fortuna

Quante volte al fantacalcio avete perso o vinto per mezzo punto? Esiste un sito che calcola la fortuna dei partecipanti

Tutti ci avevano pensato, nessuno lo aveva realizzato. Poi è arrivato il lockdown e cinque amici, colleghi di fantacalcio, hanno deciso di spendere il tempo “vuoto” per riempirlo con un’idea geniale. Nasce così “Fantaculo“, il primo sito legato al famosissimo gioco che calcola, attraverso degli algoritmi e studi scientifici, quanta fortuna ogni fantallenatore ha nel corso della stagione o di una singola partita. E’ una piattaforma semplicissima da utilizzare, basta inserire il nome della vostra lega e poi sarà tutto automatico. Compariranno varie classifiche, statistiche e “premi” legati ai più fortunati.

Cos’è e come funziona Fantaculo

Alfio, Gio, Dome, Tony e Ste: sono questi i nomi dei ragazzi coinvolti nella realizzazione di questo sito. Nasce dalla passione per il fantacalcio e dall’esigenza di valutare la fortuna (il “culo”, appunto) di tutti quelli che, ogni domenica, vincono 1-0 col 66 oppure degli sfortunati che pur segnando 4 gol ne subiscono 5. Il sito prevede varie categorie di “culi” e per ognuna c’è una classifica, il più fortunato, il più sfortunato e altri dettagli legati alle singole giornate.

Il sito, ad esempio, estrae dalla lega determinate partite in cui lo sfortunato di turno avrebbe vinto tutte le sue partite tranne la sua (che, appunto, sarà finita 5-4) o il fortunato di turno che, invece, avrebbe perso con tutti e invece vince perché ha incontrato quello con due sv che fa 0 gol. Ognuno di voi può divertirsi a conoscere il fortunato della propria lega, un modo alternativo per rivalutare le vostre rose o far notare al primo in classifica che il suo primo posto è frutto della fortuna e non della sua bravura.