I bookmakers non credono al biscotto, ma alla qualificazione dell’Inter: la quota del pareggio tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach

Quelli esperti di bookmakers parlerebbero di quote in salita e di quote in discesa. In realtà, si tratta di una potenziale buona notizia per l’Inter: perché la quota del pareggio tra Real Madrid ed Borussia Mönchengladbach continua a salire con il passare dei minuti.

Per alcuni di quelli che un tempo potevamo definire allibratori si registra anche un rialzo del 30% della quota della X che è passata a valere anche 4.25 volte la posta giocata.

L’Inter deve vincere e sperare

Noto ormai come l’Inter può qualificarsi: con appena 5 punti nel girone di Champions, i nerazzurri devono obbligatoriamente battere lo Shakhtar Donetsk per guadagnare l’accesso agli ottavi di finale di Champions e devono sperare che nell’incontro di Madrid, il Real ed il Borussia non pareggino, risultato che garantirebbe ad entrambe l’accesso nelle prime sedici della massima competizioni continentale per club.

La squadra di Conte si è messa nella situazione di non sperare nel famigerato “biscotto” tra spagnoli e tedeschi dopo un girone nel quale ha vinto una sola gara, contro il Borussia qualche giorno fa, e collezionando due pareggi e due sconfitte.