Sparta Praga-Milan, Pioli annuncia un 11 a sorpresa

Il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Europa League di domani sera. Milan a caccia del primato del girone, ma non mancheranno le novità

Un inizio di stagione decisamente positivo con primato confermato in campionato e qualificazione ai 16esimi di finale di Europa League ottenuta con un turno d’anticipo. Tuttavia il Milan proverà l’assalto al primo posto nel girone, ma mister Pioli si affiderà a una formazione decisamente insolita.

Il tecnico ha confermato che ci sarà spazio per i giocatori che hanno giocato meno in questo inizio di stagione, ma non mancherà la voglia di puntare alla vittoria in maniera famelica e agguerrita.

Sparta Praga-Milan, la conferenza stampa di Pioli

Il tecnico ha così ammesso: “C’è grande competitività in squadra. Io volevo più potenziali titolari possibili, perché abbiamo tanti impegni e il club mi ha accontentato. Domani andrà comunque in campo una squadra che vuole vincere e che farà il massimo”

Il tecnico ha poi sottolineato la situazione legata agli infortuni. Leao viaggia spedito verso il pronto recupero: non è escluso che l’attaccante portoghese sia già a disposizione in vista del match di domani. Non ci sarà Bennacer, il quale, però, potrebbe recuperare per la gara contro il Parma, match valido per l’11^ giornata di Serie A.