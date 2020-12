Europei U21, sorteggio: l’Italia pesca la Spagna per le fasi finali

Il sorteggio degli Europei U21 non ha premiato l’Italia che dovrà affrontare i campioni in carica della Spagna, la Repubblica Ceca e la Slovenia, Nazione ospitante

La Uefa ha diramato i gironi per la fase finale degli Europei U21, per l’Italia sorteggio non agevole. Oltre ai campioni in carica della Spagna, infatti, gli azzurrini dovranno vedersela contro la Repubblica Ceca e la Slovenia, squadra ospitante insieme all’Ungheria.

Lo spauracchio principale, per l’Italia, era naturalmente la Spagna, detentrice del trofeo e che ha spesso inflitto, anche a livello di U21, pesanti sconfitte agli azzurrini. Di per sé non desta molta preoccupazione la Slovenia, ma avendo il supporto del pubblico, può certamente diventare ostica. E poi c’è la mina vagante Repubblica Ceca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia nel gruppo B degli Europei U21 con i campioni della Spagna, e i padroni di casa sloveni

L’Italia è stata inserita nel gruppo B delle fasi finali alle qualificazioni di Euro 2021 dell‘Under21. I quattro gruppi usciti dal sorteggio, si affronteranno in una fase a gironi che avrà luogo dal 24 al 31 marzo. Il raggruppamento della Nazionale Italiana U21 giocherà nelle giornate di 24-27-30 marzo. I quarti di finale si disputeranno il 31 maggio, mentre le semifinali il 3 giugno, sino alla finale di Lubjana del 6 giugno.

LEGGI ANCHE >>> Qualificazioni Mondiali, per l’Italia calendario fitto: le date delle gare



Un sorteggio da prendere con le pinze per l’Italia quello della fase finale degli Europei U21, competizione che, però, potrebbe regalare grandi soddisfazioni. La qualità della rosa degli azzurrini è, infatti, indiscutibile e anche il cammino verso Ungheria e Slovenia 2021 è stato brillante.