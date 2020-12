Roma, a segno Milanese: ecco chi è il nuovo talento giallorosso

Il centrocampista della Roma Tommaso Milanese è andato a segno contro il Cska Sofia nel giorno del suo debutto da titolare in prima squadra

Primo gol in Europa League per Tommaso Milanese, giovane centrocampista della Roma.

Il pugliese classe 2002 ha firmato la prima rete tra i grandi con la maglia giallorossa. Ha scelto il palcoscenico europeo per presentare il suo bigliettino da visita.

Il giovanissimo centrocampista ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 contro il Cska Sofia. Ha risposto nel migliore dei modi alla fiducia del tecnico Paulo Fonseca che lo ha mandato in campo per la prima volta dall’inizio.

La rete di Milanese è stata ispirata da Borja Mayoral che gli ha servito il pallone da recapitare alle spalle del portiere. Lui non ci ha pensato due volte e di destro ha mandato la sfera in buca.

Non è l’unico calciatore del vivaio lanciato da Fonseca nel match di questo pomeriggio. Il tecnico portoghese ha concesso una vetrina europea pure al portiere Pietro Boer e al cursore sinistro Mory Bamba.

Provate a chiedere a Tommaso Milanese, giovane centrocampista della Roma come giudica il finale del suo 2020? Non potrà che sorridere a 32 denti. Il diciottenne centrocampista giallorosso sta bruciando le tappe a velocità supersonica. Nell’ultimo mese e mezzo ha già collezionato una serie di soddisfazioni da fare invidia alla quasi totalità dei suoi coetanei.

Ha aperto la serie dei momenti magici con il debutto in Europa League contro il Cluj lo scorso 5 novembre quando si è levato pure lo sfizio di regalare un assist a Pedro. Quindici giorni dopo invece ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2024 e oggi ha timbrato per la prima volta il tabellino dei marcatori. Alla sua prima da titolare.

Niente male per il centrocampista arrivato nel vivaio giallorosso nel 2016. Gli osservatori della Roma hanno scovato Tommaso Milanese in Puglia, alla “Fabrizio Miccoli”, squadra con cui giocava e con cui ha vinto il titolo regionale Under 15 prima di trasferirsi a Trigoria.

Mezzala con un buon tiro, di lui si dice da diverso tempo un gran bene, ragione per cui la Roma ha deciso di anticipare le mosse delle avversarie e gli ha fatto firmare un contratto da professionista già nel 2018.

Il suo gol arriva curiosamente a una settimana di distanza da quello di Riccardo Calafiori (2001). La Roma baby di Fonseca promette molto bene.