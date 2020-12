Calciomercato Juventus, supermarket Premier League: non solo Pogba

La Juventus guarda in Premier League per dare a Pirlo una rosa più forte nel calciomercato di gennaio: obiettivo Pogba ma non solo

La Premier League nel mirino: la Juventus butta gli occhi sul campionato inglese e cerca i rinforzi per permettere alla rosa di Pirlo il salto di qualità. La vittoria contro il Barcellona non cancella i limiti della squadra e a gennaio occorrerà intervenire per rinforzare la rosa. Proprio Oltremanica ci sono alcuni dei principali obiettivi di Paratici: di Paul Pogba ormai si conosce tutto. In rotta con il Manchester United, il ‘Polpo’ è stato messo sul mercato da Mino Raiola e tra gennaio e giugno andrà via.

Per portarlo alla Juventus servono almeno 50 milioni di euro, ma attenzione al nome di Dybala: scambio possibile. Come possibile che i bianconeri cerchino altri calciatori dalla Premier League. La carenza di un sostituto di Alex Sandro potrebbe essere compensata con Emerson Palmieri, non molto impiegato da Lampard al Chelsea: obiettivo di vecchia data che torna di attualità anche per gennaio. Quando alla Juve servirà probabilmente anche un attaccante: peccato che Giroud sia tornato a segnare con continuità, allontanando il suo addio al Chelsea.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Ozil si propone: la risposta bianconera

Obiettivi ma anche proposte, come quella che sarebbe arrivata da Mesut Ozil. Il trequartista tedesco si sarebbe offerto alla Juventus: il 32enne, completamente fuori dal progetto Arsenal, è in scadenza a giugno e potrebbe lasciare i Gunners già in inverno. Per questo ha bussato al club italiano ricevendo però in cambio un no, grazie.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la cessione di Dybala apre un doppio scenario di mercato

Per età e costo dell’ingaggio, Ozil non convince Paratici. Niente Ozil quindi, ma non mancheranno gli affari sull’asse Inghilterra-Torino: da Pogba a Emerson Palmieri, in bianconero sono pronti agli affari.