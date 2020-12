Milan, Hauge unico anche fuori dal campo: sorpresa in aereo

Altra prestazione da incorniciare in Europa League e altro sigillo stagionale. Hauge continua a convincere in maniera totale in vista del proseguimento della stagione.

Velocità, abilità nell’uno contro uno e quel destro piazzato che continua a confermarsi il suo marchio di fabbrica. Hauge ha conquistato la fiducia di Pioli e continua a lavorare sotto ogni aspetto per perfezionarsi sia a livello mentale, sia a livello tattico.

Esterno sinistro dotato di grande velocità, ma adattabile, all’occorrenza, anche nel ruolo di secondo punta. La sensazione è che il giovane campionato rossonero possa contendere una maglia da titolare a Rebic e Leao nel corso della stagione.

Milan, Hauge studia in aereo: impegno, costanza e mentalità da campione

Cosa trasforma un buon giocatore da un potenziale fenomeno? La dedizione a lavoro, il lavoro e l’umiltà. Hauge, dopo aver messo a segno il gol vittoria in Europa League, nel viaggio di ritorno a Milano, ha colto l’occasione per studiare e ripassare alcune lezioni di italiano.

Il video mostra l’impegno e la determinazione del giovane attaccante nel cercare di apprendere una nuova lingua e cultura, un aspetto che sottolinea e fa capire la voglia di arrivare del giovane campioncino rossonero. Umiltà e volontà: potrebbero essere questo le chiavi del suo successo in chiave presente, ma soprattutto in vista del futuro.