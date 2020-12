Napoli, Rrahamani e Hysaj negativi: sorride Gattuso

Buone notizie per Gennaro Gattuso: Rrhamani e Hysaj sono risultato negativi all’ultimo tampone effettuato ieri dalla ASL.

Allarme rientrato e semaforo verde per Rrahami e Hysaj in vista dell’imminente sfida di campionato tra Napoli-Sampdoria. I due difensori azzurri, dopo la positività al Covid-19 dei giorni scorsi, sono risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi effettuati dalla Asl di pertinenza.

A comunicarlo è stata la stessa società azzurra con un tweet, confermato l’immediato recupero dei due azzurri. Cosa cambierà in vista dell’11^ giornata? Gattuso, come detto, potrà contare su due pedine fondamentali per l’organizzazione difensiva, avendo così la possibilità di avere valide alternative.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Rrahmani e Hysaj negativi: ecco il tweet del Napoli

“Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza”.