Alle 15 in campo il primo match di questo sabato di Serie A, all’Ezio Scida si scontrano Crotone e Spezia.

Sfida nei bassifondi della classifica, quella che apre il sabato pomeriggio di Serie A. Il Crotone fanalino di coda ospita lo Spezia, per una sfida dai tre punti che possono cambiare questo avvio di stagione. I calabresi cercano punti dopo tre sconfitte consecutive, soprattutto per provare a dare una sterzata. Di fronte la squadra di Vincenzo Italiano che, dopo un avvio interessante, non trova la vittoria da ben tre gare. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!