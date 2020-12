Stadio Maradona, Napoli prepara l’inaugurazione: quando e come avverrà

Napoli non smette di ricorda il suo immenso Maradona. La città si prepara a quella che sarà l’inaugurazione dello stadio.

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha scosso tutto il mondo del calcio. Quello che da molti (se non tutti) e stato indicato come il più forte calciatore della storia, ha lasciato inevitabilmente un vuoto incolmabile.

Cosi sono stati tanti gli attestati di stima, veri e propri omaggi che tutto il mondo a regalato a Diego nel corso delle ultime settimane. Un flusso d’amore che ha investito tutto il piante, da Buenos Aires arrivando ovviamente a Napoli.

La città partenopea è stata il cuore pulsante di questo lungo cordoglio che ha accompagnato i giorni a ridosso della scomparsa del Diez. Un lungo pianto, che è culminato con l’intitolazione dello stadio San Paolo proprio a Diego Armando Maradona.

Ed ora l’inaugurazione

Chiaro che, in tempi di Covid, non sia possibile concedere all’impianto il giusto tributo, con la presenza dei tifosi a celebrare la nuova storia che parte proprio con il nome di Maradona. E cosi la città si prepara.

L’inaugurazione, infatti, è un obiettivo centrale anche per le istituzioni che stanno lavorando, spalla a spalla con la Ssc Napoli, per celebrare il nuovo impianto insieme ai tifosi napoletani, ma anche con chi ha amato Diego a migliaia di km di distanza.

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha lasciato intendere che l’evento si terrà in primavera. Non solo: è in programma quella che sarebbe una partita celebrativa con il Napoli in campo insieme al Boca Juniors, i due grandi amori di Maradona.

Ma il tutto – stando a quanto raccontato da Borriello – dovrebbe includere anche altre entità: la volontà, infatti, è quella di invitare anche l’Argentinos Juniors e la nazionale argentina, altri punti cardine di quella che fu la vita di Maradona.