Quanto guadagnano gli allenatori di Serie A: c’è un clamoroso errore

Focus sugli stipendi degli allenatori di Serie A: molti ingaggi non corrispondono al reale valore dei tecnici rispetto ai risultato del campo

I soldi non sono tutto e non quantificano solo il valore di una persona, eppure nel calcio, gli stipendi, dovrebbero essere proporzionati a ciò che il campo racconta. Non è sempre così e per questo un errore, leggendo il monte stipendi, risulta essere clamoroso: Juric, tecnico del Verona sesto in classifica, guadagna “appena” un milione di euro ed è il quattordicesimo allenatore per ingaggio del campionato. Molti tecnici guadagnano più di lui pur non avendo dimostrato di meritare tale stipendio.

Stipendi allenatori in italia: il clamoroso errore

Juric, quest’anno, s’è visto rifondare la squadra, ha perso i suoi pezzi pregiati (Amrabat, Kumbulla, Rrahmani, Pessina) e ne ha costruiti di altri, come Lovato e Tameze, future plusvalenze col Verona che continua a giocar bene, a vincere e a convincere. Sorprende, ad esempio, che più di Juric guadagni Giampaolo (1.5 milioni) che col Torino rischia la retrocessione.

Ma ce ne sono tanti altri di allenatori con stipendi più alti ma indietro in classifica: Ranieri (1.8) è un veterano della panchina e lo stipendio è proporzionato allo spessore del professionista che ha allenato ovunque e vinto in Premier, Mihajlovic guadagna il doppio di Juric (2 milioni) avendo anni di esperienza alle spalle.

Da Conte a Italiano, gli ingaggi degli tecnici di Serie A

In vetta c’è un clamoroso distacco tra il primo, Conte, 12 milioni, e il secondo, Fonseca, che guadagna 2.5 milioni a stagione. Sono tutti stipendi normali tranne quello del tecnico dell’Inter, tra l’altro – sul campo – non del tutto giustificato. Al terzo posto c’è Pioli con Simone Inzaghi e Mihajlovic, 2 milioni, a seguire Pirlo con Ranieri (1.8), quindi Gattuso, Di Francesco e Giampaolo (1.5). In coda, guadagnano meno di tutti Liverani e Italiano (500mila euro) così come Gotti e Stroppa (600mila).